Srbija među najlošije ocenjenim zemljama u Evropi po očuvanju prirode

Mašina pre 5 sati  |  Mašina
Srbija među najlošije ocenjenim zemljama u Evropi po očuvanju prirode

Novi Indeks učinka u zaštiti životne sredine Srbija stavlja na 69. mesto u svetu, a u Evropi među najlošije ocenjene države po pitanju očuvanja biodiverziteta, zagađenja vazduha i betonizacije. Kada se prisetimo pojedinačnih slučajeva ugrožavanja prirodnih dobara u Srbiji, rezultati nas teško mogu začuditi.

Univerziteti Jejl i Kolumbija objavili su nedavno rezultate Indeksa učinka u zaštiti životne sredine (Environmental Performance Index, EPI) za čak 177 zemalja sveta, među kojima je i Srbija, prenosi portal Klima 101. Indeks se objavljuje svake druge godine i baziran je na 47 indikatora koji uključuju ublažavanje klimatskih promena, kvalitet vazduha, upravljanje otpadom i biodiverzitet. U zaštiti prirode, Srbija je među najlošije kotiranim zemljama u celoj Evropi,
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