Vučić: Odluka Apelacionog suda da potvrdi optužnicu protiv Vesića i još 12 osoba doneta iz čiste bahatosti

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio je danas da je odluka Apelacionog suda u Novom Sadu da potvrdi optužnicu u slučaju pada nadstrešnice doneta bez ikakve argumentacije i kako bi nekim ljudima uništila živote.

U poseti Francuskoj povodom Dana pada Bastilje, Vučić je novinarima rekao da nema logike u odluci Apelacionog suda da potvrdi optužnicu protiv bivšeg ministra Gorana Vesića i 12 osoba u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu 2024. godine. „Šta možete da mi kažete oko odluke da vratite pritvor onima koji nisu u pritvoru već godinu dana, ili sedam-osam meseci, zbog toga što bi mogli da utiču na svedoke, kao što je to slučaj sa jednim ili dvoje ministara i ljudima