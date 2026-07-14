U Nišu sutra Dan žalosti zbog devojke poginule u Crnoj Gori

Medijska kutija pre 5 sati  |  Vesna Torović
U Nišu sutra Dan žalosti zbog devojke poginule u Crnoj Gori

Gradsko veće Niša odlučilo je da 15. jul bude Dan žalosti zbog pogibije J.

S. (21) iz sela Vrtišta, u okolini tog grada, koja je stradala u Crnog Gori. U Nišu će biti odloženi svi zabavni programi, a zastave će biti spuštene na pola koplja. Grad Niš i Univerzitetski klinički centar nude pomoć povređenima u toj nesreći, koj se dogodila 12. jula oko 13 časova, kad se mini-bus prevrnuo kod mesta Lipci i u tom udesu je povređeno 16 državljana Srbije, koji su se vraćali iz manastira Ostrog, a bili su na letovanju u Boki Kotorskoj, Deo putnika,
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