Delovi Novog Sada i Petrovaradina bez vode danas, 14. jula

Zbog radova na sanaciji havarija, bez vode će danas do 14 sati biti Ulica Stefana Stefanovića, a do 15 – Ulica Narodnog fronta u Novom Sadu.

Takođe do 15 sati, vode neće biti u Ulici Vladana Desnice i okolnim ulicama u Petrovaradinu. Iz “Vodovoda” napominju da postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena. Smanjen pritisak vode u Stepanovićevu i Kisaču u utorak, 14. jula Delovi Sremske Kamenice bez vode u utorak, 14. jula