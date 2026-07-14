Američka mornarica ponovo blokira iranske luke: Totalni krah prekida vatre na Bliskom istoku

Mondo pre 27 minuta  |  Aleksandar Blagić
Američka mornarica ponovo blokira iranske luke: Totalni krah prekida vatre na Bliskom istoku

Američka mornarica je večeras u 21 čas po engleskom vremenu, odnosno 22 časova po srpskom vremenu, počela ponovo blokadu iranske obale i luka.

Centralna komanda pomorskih snaga Sjedinjenih Američkih Država je saopštila da se više od 20 ratnih brodova i više od 100 ratnih aviona nalazi na Bliskom istoku i ovim je označen i zvanično kraj prekida vatre koji je trebalo da traje 60 dana. "Američke snage ostaju spremne i smrtonosne", navodi se u objavi Centralne komande pomorskih snaga. Sjedinjene Države započele su večeras nove vazdušne napade na Iran koji je zapretio potpunim zatvaranjem Ormuskog moreuza.
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