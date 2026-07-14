"Nisu ni slutile šta će ih snaći, ogromna je to tragedija": Kum devojke poginule u Crnoj Gori otkrio nove detalje

Mondo pre 3 sata  |  Uroš Matejić
"Nisu ni slutile šta će ih snaći, ogromna je to tragedija": Kum devojke poginule u Crnoj Gori otkrio nove detalje

Selo kod Niša u kom je živela Jovana S. (21), koja je prekjuče poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Nikšić-Kotor u Crnoj Gori, dok se mini-busom vraćala iz manastira Ostrog, obavijeno je tugom zbog njenog preranog odlaska.

Meštani istovremeno oplakuju Jovanu i mole se za zdravlje njene sestre Jane, koja je bila sa njom u vozilu smrti i koja je zadobila povrede. Kako kažu meštani, dve sestre su otišle na letovanje u Stoliv, a u toku odmora odlučile su se posete i manastir Ostrog, zapale sveću, pomole se Bogu i obiđu jednu od najvećih svetinja. "Nisu ni slutile šta će ih snaći, jako nam je žao, ne znamo ni kako da opišemo tugu koju osećamo. Ipak, najteže je majci. Ona je odmah po
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