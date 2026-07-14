Stiže pogoršanje vremena, evo kada je moguće jače zahlađenje: Čubrilo otkriva šta nas čeka u drugom delu jula

Prema prognozi Marka Čubrila, Srbiju u narednim danima očekuje toplo vreme, ali bez izraženih letnjih vrućina, uz povremenu pojavu pljuskova i grmljavine.

Najviša temperatura očekuje se u petak, kada bi u pojedinim delovima zemlje mogla da dostigne i 34 stepena. Čubrilo navodi da će se do petka temperatura postepeno povećavati, ali da neće biti ekstremno visokih vrednosti. Tokom dana bi lokalno moglo biti kratkotrajnih pljuskova, dok će petak najverovatnije biti najtopliji dan u ovom periodu. Za vikend prognozira dolazak hladnog fronta koji će doneti pogoršanje vremena. Ipak, ističe da još nije moguće sa sigurnošću