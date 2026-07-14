Svi pričaju o ovom trenutku sa vojne parade: Susret Brižit Makron i Zelenskog privukao pažnju (video)

Mondo pre 2 sata  |  Mila Matović
Svi pričaju o ovom trenutku sa vojne parade: Susret Brižit Makron i Zelenskog privukao pažnju (video)

Tokom tradicionalne vojne parade u Parizu povodom Dana pada Bastilje, pažnju javnosti privukao je susret prve dame Francuske Brižit Makron i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

Makronova i Zelenski razmenili su srdačan pozdrav, rukovanje i nekoliko reči u opuštenoj atmosferi, dok su njihov susret zabeležile brojne kamere i fotoreporteri koji su pratili događaj. Do susreta je došlo neposredno pre početka glavnog dela ceremonije, kojoj su prisustvovali brojni državnici i visoki zvaničnici, među kojima je bio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Francuska svoj nacionalni praznik obeležava 14. jula, u znak sećanja na pad Bastilje 1789.
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