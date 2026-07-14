Tramp najavio punu kontrolu nad Ormuskim moreuzom: Poslao i brutalno upozorenje Iranu

Mondo pre 16 minuta  |  Aleksandar Blagić
Tramp najavio punu kontrolu nad Ormuskim moreuzom: Poslao i brutalno upozorenje Iranu

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži "Truth social" povodom situacije u ratu sa Iranom na Bliskom istoku i kontroli Ormuskog moreuza.

Nakon neuspelih pregovora za vikend, najavio je da će Sjedinjene Američke Države preuzeti potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom i da će ponovo uspostaviti blokadu iranske obale i luka. "Nafta 'teče' kao nikada pre zahvaljujući moćnoj američkoj vojsci. Poseban pozdrav za sekretara rata Pita Hegseta, komandanta združenih jedinica Dena Kejna i komandanta Centralne komande mornarice, admirala Breda Kupera. Zbog njih je otvoren Ormuski moreuz osim za Iran. To je zbog
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