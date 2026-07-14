Zadobio teške povrede glave i grudnog koša: Dečak (10) iz Srbije i dalje u životnoj opasnosti posle nesreće u Crnoj Gori

Lekari Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici i dalje pokušavaju da stabilizuju stanje desetogodišnjeg dečaka iz Srbije, koji je 12. jula u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Kotor-Nikšić, kod mesta Lipci, zadobio teške povrede glave i grudnog koša.

Prema rečima crnogorskog ministra zdravlja Vojislava Šimuna reč je o povredama opasnim po život. Kako je istakao, zdravstveno stanje dečaka se prati, on je trenutno na intenzivnom lečenju i još je nezahvalno davati bilo kakve prognoze. Ministar navodi da lekari preduzimaju sve što je u njihovoj moći da se to stanje prevaziđe. Pored dečaka, povređeno je još 15 putnika iz minibusa, uglavnom iz Niša, a nažalost, povredama je podlegla Jovana S. (21) iz niškog sela