Premije za mleko i u drugom kvartalu: Prijave od 14. jula do 14. avgusta

Morava info pre 1 sat  |  Morava info
Premije za mleko i u drugom kvartalu: Prijave od 14. jula do 14. avgusta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine.

Zahtevi će moći da se podnose od 14. jula do 14. avgusta putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji. Pravo na premiju imaju pravna lica, preduzetnici i nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, pod uslovom da su prethodno izvršili obnovu registracije gazdinstva za 2026. godinu u Registru poljoprivrednih gazdinstava. Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u periodu od 1. aprila do 30. juna
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