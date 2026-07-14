Vučić za “Fajnenšel tajms“: Planiram da se vratim na mesto premijera posle izbora u decembru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za “Fajnenšel tajms“ (FT) da planira da se posle prevremenih izbora koji će biti održani do početka decembra, vrati na mesto premijera i da se zalaže da se zemlje Zapadnog Balkana pridruže Evropskoj uniji kao blok.

FT podseća da je Srbija kandidat za članstvo u EU od 2012, ali da je proces pristupanja u zastoju 13 godina koliko je Aleksandar Vučić ključni politički arbitar na različitim državnim funkcijama. List dodaje da se Vučić koga protivnici optužuju da je korumpirani autokrata suočava sa najvećim izazovom u svojoj političkoj karijeri od urušavanja nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 2024, kada je poginulo 16 ljudi, što je pokrenulo više od 20 meseci