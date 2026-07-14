Drugačija parada za Dan pada Bastilje: Zelenski i ukrajinski piloti na Jelisejskim poljima, marširali i vojnici Koalicije voljnih

N1 Info pre 28 minuta  |  Aleksandra Godfroa
Drugačija parada za Dan pada Bastilje: Zelenski i ukrajinski piloti na Jelisejskim poljima, marširali i vojnici Koalicije…

Vojnom paradom i demonstracijom podrške Ukrajini, Francuska je obeležila nacionalni praznik - Dan pada Bastilje.

Obeležavanju je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Uoči praznika održan je sastanak Koalicije voljnih i formirana i nova koalicija za protivvazdušnu odbranu od potencijalnih balističkih raketa iz Rusije. Parada za Dan pada Bastilje ove godine bila je drugačija. Istom maršrutom kao i ranije, od Trijumfalne kapije, Jelisejskim poljima ove je godine marširalo i 500 vojnika zemalja Koalicije voljnih. Nad glavama zvanica, među kojima se jasno izdvajao
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