Drugačija parada za Dan pada Bastilje: Zelenski i ukrajinski piloti na Jelisejskim poljima, marširali i vojnici Koalicije voljnih

Vojnom paradom i demonstracijom podrške Ukrajini, Francuska je obeležila nacionalni praznik - Dan pada Bastilje.

Obeležavanju je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Uoči praznika održan je sastanak Koalicije voljnih i formirana i nova koalicija za protivvazdušnu odbranu od potencijalnih balističkih raketa iz Rusije. Parada za Dan pada Bastilje ove godine bila je drugačija. Istom maršrutom kao i ranije, od Trijumfalne kapije, Jelisejskim poljima ove je godine marširalo i 500 vojnika zemalja Koalicije voljnih. Nad glavama zvanica, među kojima se jasno izdvajao