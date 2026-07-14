"Nismo svi jednaki pred zakonom": Optužnica za nadstrešnicu potvrđena, tri postupka zbunjuju javnost

N1 Info pre 1 sat  |  Sanja Kosović
"Nismo svi jednaki pred zakonom": Optužnica za nadstrešnicu potvrđena, tri postupka zbunjuju javnost

Nakon što je Apelacioni sud preinačio rešenje Višeg suda - i na potvrđenu optužnicu dodao još šest osoba, određene su nove mere za šestoro okrivljenih - to znamo, ali iz Apelacionog suda nema saopštenja koje su to mere, iako pitanja jesmo poslali.

Izvesno je da će na optuženičkoj klupi uskoro sedeti svih 13 okrivljenih, među kojima su i funkcioneri. Više od 20 meseci nakon pada nadstrešnice, dve oborene optužnice i meseci pravne neizvesnosti kasnije, potvrđena je prva optužnica u slučaju "nadstrešnica". Na optuženičkoj klupi sedeće svih trinestoro prvobitno okrivljenih za teško delo protiv opšte sigurnosti. Među njima, sada definitivno i nekadašnji funkcioneri. "Iznenađenje. Odnosno, neki tračak nade, kada
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