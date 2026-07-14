Portparolka EK o izjavi Paunović: U Evropi nema mesta za retoriku koja zagovara etničko čišćenje

N1 Info pre 51 minuta  |  FoNet
Portparolka EK o izjavi Paunović: U Evropi nema mesta za retoriku koja zagovara etničko čišćenje

Portparolka Evropske komisije Anita Hiper izjavila je danas da u Evropi nema mesta za retoriku koja opravdava i zagovara etničko čišćenje, komentarišući izjavu srpske ministarke Snežane Paunović da bi na mestu nekadašnjeg predsednika Jugoslavije Slobodana Miloševića 1999. godine sprovela etničko čišćenje na Kosovu.

Kako je rekla, ta izjava je protivna obavezama koje je Srbija prihvatila u okviru dijaloga pod pokroviteljstvom Evropske unije za normalizaciju odnosa sa Kosovom. Ona je rekla da se očekuje uzdržavanje od zapaljive retorike, kao i doprinos međusobnom poverenju i regionalnoj stabilnosti. Na pitanje šta u praksi znači kada se kaže da u Evropi nema mesta za poricanje zločina, za poricanje genocida, glorifikacije ratnih zločinaca, Anita Hiper je rekla da je poruka
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Deo opozicije zatražio ostavku ministarke Snežane Paunović zbog govora mržnje prema Albancima, od premijera izvinjenje, a od…

Deo opozicije zatražio ostavku ministarke Snežane Paunović zbog govora mržnje prema Albancima, od premijera izvinjenje, a od Dačića da se oglasi

Danas pre 6 minuta
Ivica Dačić stao u odbranu Snežane Paunović nakon skandalozne izjave da bi etnički očistila Kosovo i Metohiju: "Napadi na nju…

Ivica Dačić stao u odbranu Snežane Paunović nakon skandalozne izjave da bi etnički očistila Kosovo i Metohiju: "Napadi na nju su licemerni"

Nova pre 6 minuta
"SNEŽANA PAUNOVIĆ KRIVA ZA ETNIČKO ČIŠĆENJE? SRAM VAS BILO!" Dačić: "Gde je 240.000 Srba koji su živeli na Kosovu pre 1999…

"SNEŽANA PAUNOVIĆ KRIVA ZA ETNIČKO ČIŠĆENJE? SRAM VAS BILO!" Dačić: "Gde je 240.000 Srba koji su živeli na Kosovu pre 1999. godine?" (video)

Blic pre 6 minuta
Zatražena smena Paunović zbog izjave da bi 1998. etnički očistila Kosovo, ministarka poručila da se "ne odriče SPS"

Zatražena smena Paunović zbog izjave da bi 1998. etnički očistila Kosovo, ministarka poručila da se "ne odriče SPS"

Newsmax Balkans pre 5 minuta
Dačić o izjavi Paunović: Na Kosovu izvršeno etničko čišćenje Srba, ali to izgleda nikom ne smeta

Dačić o izjavi Paunović: Na Kosovu izvršeno etničko čišćenje Srba, ali to izgleda nikom ne smeta

N1 Info pre 30 minuta
Prva reakcija iz Evropske komisije na izjavu Snežane Paunović da bi etnički očistila Kosovo

Prva reakcija iz Evropske komisije na izjavu Snežane Paunović da bi etnički očistila Kosovo

Nova pre 56 minuta
Dačić: Napadi na ministarku Paunović sramni i licemerni

Dačić: Napadi na ministarku Paunović sramni i licemerni

Nedeljnik pre 16 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Slobodan MiloševićKosovoEvropska UnijaJugoslavijaEvropska komisijaSnežana Paunović

Politika, najnovije vesti »

Deo opozicije zatražio ostavku ministarke Snežane Paunović zbog govora mržnje prema Albancima, od premijera izvinjenje, a od…

Deo opozicije zatražio ostavku ministarke Snežane Paunović zbog govora mržnje prema Albancima, od premijera izvinjenje, a od Dačića da se oglasi

Danas pre 6 minuta
Ivica Dačić stao u odbranu Snežane Paunović nakon skandalozne izjave da bi etnički očistila Kosovo i Metohiju: "Napadi na nju…

Ivica Dačić stao u odbranu Snežane Paunović nakon skandalozne izjave da bi etnički očistila Kosovo i Metohiju: "Napadi na nju su licemerni"

Nova pre 6 minuta
Konstitutivna sednica Saveta REM u ponedeljak

Konstitutivna sednica Saveta REM u ponedeljak

NIN pre 1 minut
Vučić putuje u Kijev: Predsednik Srbije sutra učestvuje na samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina

Vučić putuje u Kijev: Predsednik Srbije sutra učestvuje na samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina

Blic pre 1 minut
"SNEŽANA PAUNOVIĆ KRIVA ZA ETNIČKO ČIŠĆENJE? SRAM VAS BILO!" Dačić: "Gde je 240.000 Srba koji su živeli na Kosovu pre 1999…

"SNEŽANA PAUNOVIĆ KRIVA ZA ETNIČKO ČIŠĆENJE? SRAM VAS BILO!" Dačić: "Gde je 240.000 Srba koji su živeli na Kosovu pre 1999. godine?" (video)

Blic pre 6 minuta