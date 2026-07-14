Portparolka EK o izjavi Paunović: U Evropi nema mesta za retoriku koja zagovara etničko čišćenje

Portparolka Evropske komisije Anita Hiper izjavila je danas da u Evropi nema mesta za retoriku koja opravdava i zagovara etničko čišćenje, komentarišući izjavu srpske ministarke Snežane Paunović da bi na mestu nekadašnjeg predsednika Jugoslavije Slobodana Miloševića 1999. godine sprovela etničko čišćenje na Kosovu.

Kako je rekla, ta izjava je protivna obavezama koje je Srbija prihvatila u okviru dijaloga pod pokroviteljstvom Evropske unije za normalizaciju odnosa sa Kosovom. Ona je rekla da se očekuje uzdržavanje od zapaljive retorike, kao i doprinos međusobnom poverenju i regionalnoj stabilnosti. Na pitanje šta u praksi znači kada se kaže da u Evropi nema mesta za poricanje zločina, za poricanje genocida, glorifikacije ratnih zločinaca, Anita Hiper je rekla da je poruka