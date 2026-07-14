Eskalacija sukoba SAD i Irana: Eksplozije u iranskim gradovima i žalba UN

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Tramp najavio blokadu moreuza, dok Iran odgovara napadima na tankere i vojne ciljeve, uz izveštaje o novim eksplozijama

Predsednik SAD Donald Tramp najavio je uvođenje pomorske blokade iranskih luka i naplatu takse od 20 odsto za prolaz kroz Ormuski moreuz, uz obrazloženje da će SAD preuzeti ulogu čuvara tog plovnog puta. BBC News Danas NIN

Američka vojska sprovodi vazdušne udare, dok je Iran odgovorio napadima na tankere i vojne objekte u Bahreinu i Jordanu. Prijavljene su eksplozije u iranskim gradovima Bušer i Džagadak. Iran je podneo žalbu Savetu bezbednosti UN. Beta N1 Info Telegraf RTS

Eskalacija je izazvala rast cena nafte i zabrinutost za globalno snabdevanje. Insajder SEEbiz Nedeljnik