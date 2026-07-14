Eskalacija sukoba SAD i Irana: Intenziviranje vojnih udara i pretnje Teherana

Naslovi.ai pre 1 sat
Eskalacija sukoba SAD i Irana: Intenziviranje vojnih udara i pretnje Teherana

Tramp odustao od taksi, dok se nastavljaju vazdušni udari, napadi na baze i pretnje blokadom nafte

Predsednik SAD Donald Tramp povukao je predlog o uvođenju takse od 20 odsto za prolaz kroz Ormuski moreuz, najavljujući nove trgovinske sporazume sa državama Zaliva. Moreuz ostaje otvoren za globalnu plovidbu, uz zadržavanje potpune blokade za brodove povezane sa Iranom. B92 RTV Telegraf Blic BBC News Newsmax Balkans Insajder

Američka vojska intenzivira vazdušne udare na vojne ciljeve u Iranu, dok je Teheran odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Iran je proglasio kraj Memoranduma o razumevanju sa SAD i zapretio blokadom izvoza nafte. Visoki komesar UN upozorio je na posledice po civile. Beta N1 Info Telegraf RTS Euronews Insajder RTV RTV Telegraf Insajder Mondo Kurir Blic

Eskalacija je izazvala rast cena nafte i pad berzanskih indeksa zbog zabrinutosti za globalno snabdevanje. Insajder SEEbiz Nedeljnik Blic

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