Eskalacija sukoba SAD i Irana: Iran podneo žalbu Savetu bezbednosti UN

Naslovi.ai pre 53 minuta
Eskalacija sukoba SAD i Irana: Iran podneo žalbu Savetu bezbednosti UN

Tramp najavio blokadu moreuza i takse, dok Iran odgovara napadima i traži reakciju međunarodne zajednice

Predsednik SAD Donald Tramp najavio je uvođenje pomorske blokade iranskih luka i naplatu takse od 20 odsto za prolaz kroz Ormuski moreuz, uz obrazloženje da će SAD preuzeti ulogu čuvara tog plovnog puta. BBC News Danas NIN

Američka vojska sprovodi vazdušne udare, dok je Iran odgovorio napadima na tankere i vojne objekte u Bahreinu i Jordanu. U napadima na tankere poginuo je jedan član posade. Iran je zvanično podneo žalbu Savetu bezbednosti UN optužujući SAD za kršenje sporazuma. Beta N1 Info Telegraf RTS

Eskalacija je izazvala rast cena nafte i zabrinutost za globalno snabdevanje. Insajder SEEbiz Nedeljnik

Povezane vesti »

Novi skok cene nafte Brent na 86 dolara po barelu, evropski i američki indeksi u padu

Novi skok cene nafte Brent na 86 dolara po barelu, evropski i američki indeksi u padu

NIN pre 51 minuta
Pogođena dva tankera u Ormuzu, jedna osoba poginula; novi američki udari na Iran

Pogođena dva tankera u Ormuzu, jedna osoba poginula; novi američki udari na Iran

RTS pre 1 sat
Cena nafte Brent premašila 86 dolara: Berze u padu zbog novih tenzija između SAD i Irana

Cena nafte Brent premašila 86 dolara: Berze u padu zbog novih tenzija između SAD i Irana

Kurir pre 16 minuta
Novi skok cena nafte i zlata

Novi skok cena nafte i zlata

Politika pre 52 minuta
Novi skok cene nafte Brent

Novi skok cene nafte Brent

Insajder pre 1 sat
Tramp ponovo blokira iranske luke, 'SAD neće upravljati moreuzom', odgovara Teheran

Tramp ponovo blokira iranske luke, 'SAD neće upravljati moreuzom', odgovara Teheran

BBC News pre 1 sat
SAD ponovo napale Iran, iranske snage uzvraćaju udarima širom Bliskog istoka, Emirati zapretili odmazdom

SAD ponovo napale Iran, iranske snage uzvraćaju udarima širom Bliskog istoka, Emirati zapretili odmazdom

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIranSavet bezbednosti UNSavet bezbednostimeđunarodna zajednicaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Meloni pozdravila akciju protiv mafijaške organizacije Ndrangete: U Kalabriji uhapšeno 79 osumnjičenih

Meloni pozdravila akciju protiv mafijaške organizacije Ndrangete: U Kalabriji uhapšeno 79 osumnjičenih

Insajder pre 1 minut
Ukrajina otvorila još jedan klaster u pregovorima sa EU

Ukrajina otvorila još jedan klaster u pregovorima sa EU

Danas pre 2 minuta
Vučić na vojnoj paradi u Parizu: Predsednik Srbije stigao na obeležavanje Dana pada Bastilje

Vučić na vojnoj paradi u Parizu: Predsednik Srbije stigao na obeležavanje Dana pada Bastilje

NIN pre 2 minuta
Dva snažna zemljotresa jedan za drugim u Meksiku, još nema izveštaja o povređenima i šteti

Dva snažna zemljotresa jedan za drugim u Meksiku, još nema izveštaja o povređenima i šteti

Blic pre 2 minuta
(Video) Gori poslednji veliki proizvođač benzina u Rusiji! Ukrajinci pogodili postrojenje udaljeno 1.500 km, gađali i jednu od…

(Video) Gori poslednji veliki proizvođač benzina u Rusiji! Ukrajinci pogodili postrojenje udaljeno 1.500 km, gađali i jednu od najvećih rafinerija na jugu zemlje

Blic pre 2 minuta