Eskalacija sukoba SAD i Irana: Iran podneo žalbu Savetu bezbednosti UN
Naslovi.ai pre 53 minuta
Tramp najavio blokadu moreuza i takse, dok Iran odgovara napadima i traži reakciju međunarodne zajednice
Predsednik SAD Donald Tramp najavio je uvođenje pomorske blokade iranskih luka i naplatu takse od 20 odsto za prolaz kroz Ormuski moreuz, uz obrazloženje da će SAD preuzeti ulogu čuvara tog plovnog puta. BBC News Danas NIN
Američka vojska sprovodi vazdušne udare, dok je Iran odgovorio napadima na tankere i vojne objekte u Bahreinu i Jordanu. U napadima na tankere poginuo je jedan član posade. Iran je zvanično podneo žalbu Savetu bezbednosti UN optužujući SAD za kršenje sporazuma. Beta N1 Info Telegraf RTS
Eskalacija je izazvala rast cena nafte i zabrinutost za globalno snabdevanje. Insajder SEEbiz Nedeljnik