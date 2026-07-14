Eskalacija sukoba SAD i Irana: Nastavak vazdušnih udara i diplomatski pritisci

Naslovi.ai pre 27 minuta
Eskalacija sukoba SAD i Irana: Nastavak vazdušnih udara i diplomatski pritisci

Tramp odustao od taksi, dok se nastavljaju vojni udari i diplomatski pritisci na Izrael i Iran

Predsednik SAD Donald Tramp povukao je predlog o uvođenju takse od 20 odsto za prolaz kroz Ormuski moreuz, najavljujući umesto toga nove trgovinske i investicione sporazume sa državama Persijskog zaliva. Moreuz ostaje otvoren za globalnu plovidbu, uz zadržavanje potpune blokade za brodove povezane sa Iranom. B92 RTV Telegraf Blic BBC News Newsmax Balkans Insajder

Američka vojska četvrti dan zaredom sprovodi vazdušne udare na vojne ciljeve u Iranu. Iran odgovara napadima na tankere i baze u regionu, pri čemu je u napadu na indijske brodove poginuo jedan pomorac. Visoki komesar UN Folker Tirk upozorio je na ozbiljne posledice po civile. Tramp je od Netanjahua zatražio povlačenje izraelskih snaga iz Sirije i Libana, dok Izrael preti snažnim odgovorom na provokacije. Beta N1 Info Telegraf RTS Euronews Insajder RTV RTV Telegraf

Eskalacija je izazvala rast cena nafte i pad berzanskih indeksa zbog zabrinutosti za globalno snabdevanje. Insajder SEEbiz Nedeljnik Blic

Povezane vesti »

Iranski zvaničnik: Memorandum o razumevanju sa SAD više ne važi

Iranski zvaničnik: Memorandum o razumevanju sa SAD više ne važi

Insajder pre 5 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB - Tramp odustao od naknada za Ormuski moreuz; Memorandum o razumevanju sa SAD više ne važi

BLISKOISTOČNI SUKOB - Tramp odustao od naknada za Ormuski moreuz; Memorandum o razumevanju sa SAD više ne važi

RTV pre 6 minuta
"Platite ili plivajte" zbog Trampovog poteza svet u šoku, stručnjaci u neverici: Amerika bi bila "anđeo čuvar" koji naplaćuje…

"Platite ili plivajte" zbog Trampovog poteza svet u šoku, stručnjaci u neverici: Amerika bi bila "anđeo čuvar" koji naplaćuje zaštitu

Blic pre 11 minuta
Cene nafte divljaju nakon Trampove nove odluke o blokadi Irana! Barel 84 dolara, berze u minusu: Tehnološke akcije potonule

Cene nafte divljaju nakon Trampove nove odluke o blokadi Irana! Barel 84 dolara, berze u minusu: Tehnološke akcije potonule

Blic pre 46 minuta
"Kap nafte neće proći kroz Ormuski moreuz": Iran preti da skroz zavrne slavinu zbog nastavka bombardovanja

"Kap nafte neće proći kroz Ormuski moreuz": Iran preti da skroz zavrne slavinu zbog nastavka bombardovanja

Mondo pre 5 minuta
Rat se rasplamsava: Američka vojska izvršila nove napade na Iran: "Ni kap nafte neće napustiti region..."

Rat se rasplamsava: Američka vojska izvršila nove napade na Iran: "Ni kap nafte neće napustiti region..."

Telegraf pre 30 minuta
Tramp: Neće biti naplate plovidbe kroz Ormuski moreuz

Tramp: Neće biti naplate plovidbe kroz Ormuski moreuz

Insajder pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIranLibanIzraelInđijaSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiSirijaTeheranIndijameđunarodna zajednicaMombasaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Da li Donald Tramp dobija svoj rat protiv medija?

Da li Donald Tramp dobija svoj rat protiv medija?

Danas pre 41 minuta
Velika Britanija i EU potpisali sporazum o Gibraltaru

Velika Britanija i EU potpisali sporazum o Gibraltaru

Danas pre 6 minuta
Bivši iranski predsednik demantuje Njujork tajms da je Mosad pokušala da ga vrbuje za saradnju

Bivši iranski predsednik demantuje Njujork tajms da je Mosad pokušala da ga vrbuje za saradnju

Danas pre 1 sat
Tramp odustao od naplate plovidbe kroz Ormuski moreuz

Tramp odustao od naplate plovidbe kroz Ormuski moreuz

Danas pre 1 sat
Pretnje Rusije i Kine: Japan, prvi put od Drugog svetskog rata, osniva obaveštajnu agenciju

Pretnje Rusije i Kine: Japan, prvi put od Drugog svetskog rata, osniva obaveštajnu agenciju

Danas pre 1 sat