Eskalacija sukoba SAD i Irana: Nastavak vazdušnih udara i diplomatski pritisci

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Tramp odustao od taksi, dok se nastavljaju vojni udari i diplomatski pritisci na Izrael i Iran

Predsednik SAD Donald Tramp povukao je predlog o uvođenju takse od 20 odsto za prolaz kroz Ormuski moreuz, najavljujući umesto toga nove trgovinske i investicione sporazume sa državama Persijskog zaliva. Moreuz ostaje otvoren za globalnu plovidbu, uz zadržavanje potpune blokade za brodove povezane sa Iranom. B92 RTV Telegraf Blic BBC News Newsmax Balkans Insajder

Američka vojska četvrti dan zaredom sprovodi vazdušne udare na vojne ciljeve u Iranu. Iran odgovara napadima na tankere i baze u regionu, pri čemu je u napadu na indijske brodove poginuo jedan pomorac. Visoki komesar UN Folker Tirk upozorio je na ozbiljne posledice po civile. Tramp je od Netanjahua zatražio povlačenje izraelskih snaga iz Sirije i Libana, dok Izrael preti snažnim odgovorom na provokacije. Beta N1 Info Telegraf RTS Euronews Insajder RTV RTV Telegraf

Eskalacija je izazvala rast cena nafte i pad berzanskih indeksa zbog zabrinutosti za globalno snabdevanje. Insajder SEEbiz Nedeljnik Blic