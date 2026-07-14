Eskalacija sukoba SAD i Irana: Potvrđene žrtve i nastavak napada

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Tramp najavio blokadu moreuza, dok Iran odgovara napadima na tankere i vojne ciljeve, uz potvrdu o stradalim indijskim državljanima

Predsednik SAD Donald Tramp najavio je uvođenje pomorske blokade iranskih luka i naplatu takse od 20 odsto za prolaz kroz Ormuski moreuz, uz obrazloženje da će SAD preuzeti ulogu čuvara tog plovnog puta. BBC News Danas Kurir

Američka vojska sprovodi vazdušne udare, dok je Iran odgovorio napadima na tankere i vojne objekte. Indija je potvrdila da je jedan njen državljanin poginuo, a deset povređeno u napadu na tankere. Iran je podneo žalbu Savetu bezbednosti UN. Beta N1 Info Telegraf RTS Euronews

Eskalacija je izazvala rast cena nafte i pad berzanskih indeksa zbog zabrinutosti za globalno snabdevanje. Insajder SEEbiz Nedeljnik Blic