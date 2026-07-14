Eskalacija sukoba SAD i Irana: Tramp odustao od taksi, UN upozorava na posledice po civile

Naslovi.ai pre 1 sat
Eskalacija sukoba SAD i Irana: Tramp odustao od taksi, UN upozorava na posledice po civile

Američki predsednik povukao predlog o naplati prolaza kroz Ormuz, dok se nastavljaju napadi i diplomatske tenzije

Predsednik SAD Donald Tramp povukao je predlog o uvođenju takse od 20 odsto za prolaz kroz Ormuski moreuz, najavljujući umesto toga nove trgovinske i investicione sporazume sa državama Persijskog zaliva. Moreuz ostaje otvoren za globalnu plovidbu, uz zadržavanje potpune blokade za brodove povezane sa Iranom. B92 RTV Telegraf Blic BBC News Newsmax Balkans

Američka vojska nastavlja vazdušne udare, dok Iran odgovara napadima na tankere i vojne objekte. U napadima na indijske brodove poginuo je jedan pomorac. Visoki komesar UN Folker Tirk upozorio je da obnova neprijateljstava predstavlja ozbiljan udarac za civile i rizik po snabdevanje osnovnim potrepštinama. Izrael je zapretio snažnim odgovorom na provokacije. Beta N1 Info Telegraf RTS Euronews Insajder RTV

Eskalacija je izazvala rast cena nafte i pad berzanskih indeksa zbog zabrinutosti za globalno snabdevanje. Insajder SEEbiz Nedeljnik Blic

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