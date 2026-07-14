Meštani Neština i Vizića blokirali put zbog problema na granici sa Hrvatskom

Naslovi.ai pre 27 minuta
Meštani Neština i Vizića blokirali put zbog problema na granici sa Hrvatskom

Stanovnici sela prinuđeni na blokadu zbog primene pravila o boravku u Šengenu koja im otežavaju svakodnevni odlazak na posao i u školu u Bačkoj Palanci.

Stanovnici Neština i Vizića blokirali su put između ta dva sela zbog problema na graničnom prelazu sa Hrvatskom. Zbog geografskog položaja, meštani moraju prolaziti kroz Hrvatsku do Bačke Palanke, a primena pravila o ograničenom boravku u Šengenu im onemogućava svakodnevne obaveze. Danas Insajder

Blokada traje od ranih jutarnjih sati, a meštani poručuju da će ostati na putu dok im se nadležni ne obrate. Ističu da je predsednica Evropske komisije upoznata sa situacijom, ali da izostaje reakcija domaćih vlasti. N1 Info Nova Radio 021 Luftika

Povezane vesti »

Meštani Neština i Vizića traže hitno rešenje problema sa granicom, zbog novih pravila EU ne mogu na posao

Meštani Neština i Vizića traže hitno rešenje problema sa granicom, zbog novih pravila EU ne mogu na posao

Luftika pre 2 sata
Meštani Neština i Vizića traže rešenje za problem sa prelaskom granice ka Hrvatskoj, blokirali put

Meštani Neština i Vizića traže rešenje za problem sa prelaskom granice ka Hrvatskoj, blokirali put

Insajder pre 3 sata
Meštanin: Ursula fon der Lajen upoznata sa problemom Neština i Vizića, nadležni u Srbiji još ne reaguju

Meštanin: Ursula fon der Lajen upoznata sa problemom Neština i Vizića, nadležni u Srbiji još ne reaguju

N1 Info pre 4 sati
Meštani Neština i Vizića do daljeg blokirali put zbog problema sa prelaskom granice sa Hrvatskom

Meštani Neština i Vizića do daljeg blokirali put zbog problema sa prelaskom granice sa Hrvatskom

Radio 021 pre 4 sati
Meštanin: Ursula fon der Lajen zna za probleme Neština i Vizića, nadležni u Srbiji ćute

Meštanin: Ursula fon der Lajen zna za probleme Neština i Vizića, nadležni u Srbiji ćute

Nova pre 4 sati
Zbog problema na graničnom prelazu sa Hrvatskom, meštani dva sela blokirali put

Zbog problema na graničnom prelazu sa Hrvatskom, meštani dva sela blokirali put

Danas pre 17 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaBačkaEvropska komisijaBačka PalankaŠengen

Društvo, najnovije vesti »

Reakcije na izjavu ministarke Paunović: Opozicija traži odgovornost, oglasila se i Evropska komisija, dok je Dačić stao uz…

Reakcije na izjavu ministarke Paunović: Opozicija traži odgovornost, oglasila se i Evropska komisija, dok je Dačić stao uz Paunović

Mašina pre 1 minut
Vučić: Mogli bi sutra da postanemo članica NATO ali čuvamo vojnu neutralnost

Vučić: Mogli bi sutra da postanemo članica NATO ali čuvamo vojnu neutralnost

Beta pre 1 minut
Dan žalosti povodom pogibije Nišlijke u Crnoj Gori

Dan žalosti povodom pogibije Nišlijke u Crnoj Gori

Naissus info pre 1 minut
Omiljeni profesor posle 24 godine rada na Filozofskom ostao bez posla: Šta Mihić kaže na odluku Senata?

Omiljeni profesor posle 24 godine rada na Filozofskom ostao bez posla: Šta Mihić kaže na odluku Senata?

Danas pre 6 minuta
Redakcija Danasa nepoželjna na konferenciji Ministarstva prosvete o upisu u srednje škole: Pozvani samo određeni mediji, mimo…

Redakcija Danasa nepoželjna na konferenciji Ministarstva prosvete o upisu u srednje škole: Pozvani samo određeni mediji, mimo uobičajene procedure

Danas pre 6 minuta