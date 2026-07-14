Meštani Neština i Vizića blokirali put zbog problema na granici sa Hrvatskom

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Stanovnici sela prinuđeni na blokadu zbog primene pravila o boravku u Šengenu koja im otežavaju svakodnevni odlazak na posao i u školu u Bačkoj Palanci.

Stanovnici Neština i Vizića blokirali su put između ta dva sela zbog problema na graničnom prelazu sa Hrvatskom. Zbog geografskog položaja, meštani moraju prolaziti kroz Hrvatsku do Bačke Palanke, a primena pravila o ograničenom boravku u Šengenu im onemogućava svakodnevne obaveze. Danas Insajder

Blokada traje od ranih jutarnjih sati, a meštani poručuju da će ostati na putu dok im se nadležni ne obrate. Ističu da je predsednica Evropske komisije upoznata sa situacijom, ali da izostaje reakcija domaćih vlasti. N1 Info Nova Radio 021 Luftika