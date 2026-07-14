Reakcije na izjavu ministarke Snežane Paunović o etničkom čišćenju

Naslovi.ai pre 19 minuta
Reakcije na izjavu ministarke Snežane Paunović o etničkom čišćenju

Ministarka državne uprave izazvala oštre osude opozicije, civilnog sektora i Evropske komisije nakon izjave o politici iz 1998. godine.

Ministarka Snežana Paunović izjavila je da bi 1998. godine etnički očistila Kosovo da je bila na mestu Slobodana Miloševića, a njena izjava je emitovana na Međunarodni dan sećanja na genocid u Srebrenici. Radio 021 Glas Zaječara Nedeljnik Vreme

Opozicija, NVO i Radna grupa NKEU za Poglavlje 35 traže njenu smenu zbog govora mržnje, dok Evropska komisija ističe da takva retorika nije prihvatljiva i da je suprotna vrednostima EU. N1 Info Beta Nova Slobodna Evropa Volim Zrenjanin Danas N1 Info Nedeljnik

Ivica Dačić brani ministarku, nazivajući kritike licemernim i ukazujući na stradanje Srba, dok Branko Ružić iz SPS-a ocenjuje da je politički štetno inicirati ovakve teme. Radio 021 Nova Danas Nova Danas Serbian News Media

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