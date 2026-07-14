Rešavanje problema meštana Neština i Vizića: Dačić u pregovorima sa Hrvatskom

Naslovi.ai pre 19 minuta

Nakon blokade puta, ministar Ivica Dačić potvrdio da država radi na rešavanju poteškoća sa EES sistemom kroz bilateralne razgovore sa hrvatskim vlastima.

Stanovnici Neština i Vizića blokirali su put zbog problema na graničnom prelazu sa Hrvatskom. Zbog geografskog položaja, meštani moraju prolaziti kroz Hrvatsku do Bačke Palanke, a primena pravila o ograničenom boravku u Šengenu im onemogućava svakodnevne obaveze. Danas Insajder

Blokada traje od ranih jutarnjih sati, a meštani poručuju da će ostati na putu dok im se nadležni ne obrate. Ističu da je predsednica Evropske komisije upoznata sa situacijom, ali da izostaje reakcija domaćih vlasti. N1 Info Nova Radio 021 Luftika

Povodom protesta, ministar Ivica Dačić izjavio je da država radi na rešavanju problema kroz bilateralne razgovore sa hrvatskim kolegom Davorom Božinovićem. Kao moguće rešenje pominje se uvođenje posebnih propusnica koje bi meštanima omogućile nesmetano obavljanje svakodnevnih obaveza. Blic Dnevnik Insajder RTV Beta