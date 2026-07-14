Super utorak za proširenje EU: Napredak kandidata i status Srbije

Naslovi.ai pre 31 minuta
Super utorak za proširenje EU: Napredak kandidata i status Srbije

Evropska unija održala četiri međuvladine konferencije istog dana, dok se za Srbiju nastavljaju konsultacije o otvaranju Klastera 3.

Evropska unija obeležila je „Super utorak“ održavanjem četiri međuvladine konferencije o pristupanju u jednom danu, što je presedan u poslednje dve decenije. Ukrajina i Moldavija otvaraju Klaster 6, Albanija zatvara prva poglavlja, dok Crna Gora nastavlja napredak zatvaranjem dodatnih poglavlja. N1 Info Slobodna Evropa Danas RTS

Povodom ovog događaja, Borko Stefanović iz SSP kritikovao je vlast u Srbiji zbog zaostajanja na evropskom putu. Istovremeno, irsko predsedništvo EU nastavlja konsultacije o otvaranju Klastera 3 sa Srbijom, uz poruku komesarke Marte Kos da je potrebno dodatno usklađivanje u oblasti vladavine prava. Beta Newsmax Balkans N1 Info

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