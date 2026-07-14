Vremenska prognoza: Sunčano i toplo do vikenda, od nedelje osveženje

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Vremenska prognoza: Sunčano i toplo do vikenda, od nedelje osveženje

Nakon današnjih temperatura do 33 stepena, očekuje nas tropski talas sa vrednostima do 37 stepeni, dok se značajnija promena vremena najavljuje za vikend.

U Srbiji danas preovladava pretežno sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kreću se od 13 do 19 stepeni, dok će maksimalne dnevne vrednosti dostići između 30 i 33 stepena. Tokom dana duvaće slab do umeren severozapadni vetar, koji će uveče na severu i zapadu zemlje skrenuti na jugozapadni pravac. Krajem dana očekuje se prolazno umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. RTS Nova N1 Info Insajder

Do kraja nedelje očekuje se veoma toplo vreme uz temperature do 37 stepeni. Sreda i četvrtak donose lokalne pljuskove u brdsko-planinskim predelima, dok se u subotu uveče i nedelju očekuje osetno svežije vreme uz grmljavinske oluje. Telegraf Dnevnik Glas Zapadne Srbije

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