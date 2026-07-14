Bez potvrde roka za novu debatu o Klasteru 3

Irsko predsedavanje Savetu Evropske unije nije danas potvrdilo da će pitanje otvaranja Klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom ponovo biti stavljeno na dnevni red država članica pre letnje pauze, nakon što prošle sedmice nije postignut konsenzus o preporuci Evropske komisije.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je Srbija, nakon nazadovanja, napravila određene korake napred, ali da ima još mnogo posla, posebno u oblasti vladavine prava, preneo je RTS. Kos je dodala da Evropska komisija iz Beograda dobija signale o spremnosti za snažnije strateško usklađivanje sa Evropskom unijom. „Posle nazadovanja konstatovanog u prošlogodišnjem izveštaju o proširenju, Srbija je napravila određene korake napred. I dalje je potrebno