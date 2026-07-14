Kos: Super utorak za proširenje EU, kandidati prave velike i važne korake

Nedeljnik pre 1 sat
Kos: Super utorak za proširenje EU, kandidati prave velike i važne korake

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je u Briselu da je danas „Super utorak“ za proširenje Evropske unije (EU) zbog pristupnih konferencija sa četiri zemlje kandidata u istom danu.

Kos je na Iksu (X) objavila da se toliko konferencija u istom danu održava prvi put nakon više od 20 godina, a na njima danas učestvuju Crna Gora, Ukrajina, Moldavija i Albanija. „Naše predvodnice Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora sve prave velike korake unapred“, navela je Kos i dodala da Crna Gora stoji na čelu te kolone, kao najnaprednija zemlja u pristupnim pregovorima. Komesarka je navela da Ukrajina i Moldavija otvaraju Klaster 6 „koji obuhvata
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