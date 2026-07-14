Albanija i EU privremeno zatvorile tri pregovaračka poglavlja

Evropska unija i Albanija privremeno su zatvorile prva tri pregovaračka poglavlja u procesu članstva u EU - poglavlje 25 o nauci i istraživanju, poglavlje 26 o obrazovanju i kulturi i poglavlje 30 o spoljnim odnosima, saopšteno je iz Saveta Evropske unije.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je zatvaranje prva tri poglavlja veliki korak za Albaniju i deo, kako je navela, "super utorka" za politiku proširenja EU. Ona je istakla da je Albanija ispunila prelazna merila u oblasti vladavine prava, čime je stekla uslove za početak zatvaranja pregovaračkih poglavlja. Kos je naglasila da su pred Albanijom i dalje ključne reforme u oblasti pravosuđa, osnovnih prava, borbe protiv korupcije i organizovanog