Francuska obeležava Dan Bastilje: Vojna parada u Parizu uz prisustvo svetskih lidera

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Francuska obeležava Dan Bastilje: Vojna parada u Parizu uz prisustvo svetskih lidera

U Parizu se održava tradicionalna vojna parada povodom Dana Republike Francuske, poznatijeg kao Dan Bastilje, kojoj će prisustvovati brojni svetski zvaničnici, među njima i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Prema podacima objavljenim na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane Francuske, u paradi će učestvovati 6.686 pripadnika francuskih oružanih snaga, 315 vojnih vozila, 98 aviona, 33 helikoptera i 193 konja iz Konjičkog puka Republikanske garde. Ovogodišnjom paradom biće obeleženo i 400 godina od osnivanja Francuske ratne mornarice. Parada se ove godine održava pod sloganom "Strateško buđenje Evrope", a kako prenose francuski mediji, cilj je da se predstave jačanje
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