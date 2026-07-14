Vučić na vojnoj paradi u Parizu: Predsednik Srbije stigao na obeležavanje Dana pada Bastilje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas velikoj vojnoj paradi u Francuskoj, povodom Dana pada Bastilje.

Vučić je u Pariz stigao na poziv francuskog lidera Emanuela Makrona i ovo je prvi put da predsednik Srbije prisustvuje paradi. Vučić je ujedno i jedini lider koji u Francuskoj predstavlja zemlju koja nije članica Evropske unije (EU), NATO, ni Koalicije voljnih. Prethodne večeri, Vučić je prisustvovao je svečanoj večeri koju je povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske, u čast šefova država i vlada, priredio predsednik Makron. Aleksandar Vučić je izjavio da