Raspisan poziv za premije za mleko: Zahtevi se podnose do 14. avgusta

SREMSKA MITROVICA – Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine.

Prijave se podnose od danas do 14. avgusta, isključivo elektronskim putem preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji. Pravo na premiju imaju proizvođači mleka za količine koje su u periodu od 1. aprila do 30. juna 2026. godine isporučene prerađivačima koji se bave otkupom i preradom mleka ili su namenjene za ishranu dece u registrovanim gazdinstvima. Zahtevi se podnose isključivo elektronski, preko sistema eAgrar, a podnosilac zahteva ili lice koje je