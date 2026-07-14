Sutra bez struje deo Radinačkog puta u Sremskoj Mitrovici: Isključenje od 8 do 10 časova
Ozon pre 1 sat
SREMSKA MITROVICA – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, u sredu, 15. jula, bez električne energije privremeno će ostati potrošači u delu Sremske Mitrovice.
Kako je saopštila Elektrodistribucija Srbije, struje neće biti u: Vreme isključenja: od 8 do 10 časova. Iz Elektrodistribucije napominju da su isključenja neophodna zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži i mole građane za razumevanje. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, postoji mogućnost pomeranja planiranih radova.