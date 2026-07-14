Raspisan javni poziv za premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine.

Zahtevi se podnose u periodu od 14. jula do 14. avgusta 2026. godine, zaključno, putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji. Pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da je pre podnošenja zahteva za premiju za mleko po ovom Javnom pozivu u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršio obnovu registracije za 2026. godinu. Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i