Raspisan Javni poziv za premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine

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Raspisan Javni poziv za premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine.

Zahtevi se podnose u periodu od 14. jula do 14. avgusta 2026. godine, zaključno, putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji. Pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da je pre podnošenja zahteva za premiju za mleko po ovom Javnom pozivu u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršio obnovu registracije za 2026. godinu. Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i
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