Uhapšen u Tokiju, planirao nasumični napad da bi dobio smrtnu kaznu

Sumnja se da je Mori u subotu kupio autobusku kartu za Tokio i spakovao nož u torbu u svom domu

TOKIO – Kacumi Mori iz centralnog dela Japana uhapšen je zbog sumnje da je planirao nasumični napad sa smrtnim ishodom u Tokiju, saopštila je danas policija. Kako je navela policija, Mori (53) iz grada Namerikava u prefekturi Tojama tokom istrage je rekao da je planirao zločin jer je želeo da dobije smrtnu kaznu, prenosi Kjodo. „Hteo sam da umrem zbog finansijskih teškoća izazvanih rastom troškova života. Mislio sam da bih, ako izvedem nasumično ubistvo u Tokiju,