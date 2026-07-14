Uništen američki dron MQ1, gađan američki brod i ciljevi u Kuvajtu

Politika pre 6 sati
Uništen američki dron MQ1, gađan američki brod i ciljevi u Kuvajtu

„Dronovima gađani američki raketni sistem „patriot”, rezervoari za gorivo, osmatračnica, skladište municije i komunikacioni sistemi” – javlja iranska televizija IRIB

TEHERAN – Iranska revolucionarna garda saopštila je danas da su vazdušno-kosmičke odbrane IRGC-a uništile američki dron MQ1 u Ormuskom moreuzu. Kako je prenela IRNA, američki dron MQ1 pogodili su i uništili u Ormuskom moreuzu „moderni, napredni sistemi vazdušne odbrane Revolucionarne garde pod kontrolom integrisane mreže protivvazdušne odbrane Irana”. Istovremeno, Iran tvrdi da je krstarećim raketama gađao američki brod, javlja iranska televizija IRIB. Iranska
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