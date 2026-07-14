Slobodan univerzitet: Partijski zadatak izvršen, Vladimir Mihić ostao bez posla

Pravo u centar pre 3 sata  |  Maria Popović
Slobodan univerzitet: Partijski zadatak izvršen, Vladimir Mihić ostao bez posla
Akademska mreža Slobodan univerzitet Novi Sad ocenila je danas, nakon sednice proširenog Senata tog univerziteta, da je „još jedan partijski zadatak završen“, zbog čega je vanredni profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Mihić nakon 24 godine rada ostao bez posla. „Uprkos jasnim proceduralnim manjkavostima i spornom prigovoru dekana Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrika Drida, prošireni Senat je tajnim glasanjem potvrdio raniju odluku Senata“, naveo je u
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