Dekan Alanović: Ne opravdavam odluku proširenog Senata, ovo je lekcija iz koje svi možemo ponešto da naučimo

Radio 021 pre 51 minuta  |  021.rs
Dekan Alanović: Ne opravdavam odluku proširenog Senata, ovo je lekcija iz koje svi možemo ponešto da naučimo

Prošireni Senat Univerziteta u Novom Sadu odbio je prigovor profesora Vladimira Mihića, a dekan Filozofskog fakulteta Milivoj Alanović rekao je da tu odluku ne podržava. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Dekan je izjavio da su predstavnici Filozofskog fakulteta zastupali stavove svojih zaposlenih, u ovom slučaju Vladimira Mihića, tako što su podržali stavove izbornog veća i univerzitetskog stručnog veća. "Ne znam da li je ova odluka mogla da se pretpostavi, nakon ishoda glasanja na prvostepenoj instanci, to jest Senatu, možda je i moglo, ali sam se ipak nadao da će ishod biti nešto drugačiji, u svrhu toga da se tenzije u akademskoj zajednici, posebno na našem
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Omiljeni profesor posle 24 godine rada na Filozofskom ostao bez posla: Šta Mihić kaže na odluku Senata?

Omiljeni profesor posle 24 godine rada na Filozofskom ostao bez posla: Šta Mihić kaže na odluku Senata?

Danas pre 6 minuta
Odbijen prigovor Vladimira Mihića, ostaje bez posla na Univerzitetu u Novom Sadu

Odbijen prigovor Vladimira Mihića, ostaje bez posla na Univerzitetu u Novom Sadu

N1 Info pre 1 sat
Odlukom Senata Univerziteta u Novom Sadu profesor Vladimir Mihić zvanično je ostao bez posla

Odlukom Senata Univerziteta u Novom Sadu profesor Vladimir Mihić zvanično je ostao bez posla

Vreme pre 16 minuta
Senat Univerziteta u Novom Sadu odbio prigovor profesora Vladimira Mihića: Ostaje bez posla

Senat Univerziteta u Novom Sadu odbio prigovor profesora Vladimira Mihića: Ostaje bez posla

Nova pre 1 sat
Slobodan univerzitet o odluci proširenog Senata u slučaju Mihića: "Partijski zadatak završen"

Slobodan univerzitet o odluci proširenog Senata u slučaju Mihića: "Partijski zadatak završen"

Radio 021 pre 51 minuta
Prošireni Senat UNS odbio prigovor profesora Vladimira Mihića; Dekan Rončević: "Ja to shvatam kao osvetu"

Prošireni Senat UNS odbio prigovor profesora Vladimira Mihića; Dekan Rončević: "Ja to shvatam kao osvetu"

Insajder pre 1 sat
Senat odbio prigovor Vladimira Mihića, nije reizabran u zvanje vanrednog profesora

Senat odbio prigovor Vladimira Mihića, nije reizabran u zvanje vanrednog profesora

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGuglNovi SadSenat

Društvo, najnovije vesti »

Reakcije na izjavu ministarke Paunović: Opozicija traži odgovornost, oglasila se i Evropska komisija, dok je Dačić stao uz…

Reakcije na izjavu ministarke Paunović: Opozicija traži odgovornost, oglasila se i Evropska komisija, dok je Dačić stao uz Paunović

Mašina pre 1 minut
Vučić: Mogli bi sutra da postanemo članica NATO ali čuvamo vojnu neutralnost

Vučić: Mogli bi sutra da postanemo članica NATO ali čuvamo vojnu neutralnost

Beta pre 1 minut
Dan žalosti povodom pogibije Nišlijke u Crnoj Gori

Dan žalosti povodom pogibije Nišlijke u Crnoj Gori

Naissus info pre 1 minut
Omiljeni profesor posle 24 godine rada na Filozofskom ostao bez posla: Šta Mihić kaže na odluku Senata?

Omiljeni profesor posle 24 godine rada na Filozofskom ostao bez posla: Šta Mihić kaže na odluku Senata?

Danas pre 6 minuta
Redakcija Danasa nepoželjna na konferenciji Ministarstva prosvete o upisu u srednje škole: Pozvani samo određeni mediji, mimo…

Redakcija Danasa nepoželjna na konferenciji Ministarstva prosvete o upisu u srednje škole: Pozvani samo određeni mediji, mimo uobičajene procedure

Danas pre 6 minuta