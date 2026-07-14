Dekan Alanović: Ne opravdavam odluku proširenog Senata, ovo je lekcija iz koje svi možemo ponešto da naučimo

Prošireni Senat Univerziteta u Novom Sadu odbio je prigovor profesora Vladimira Mihića, a dekan Filozofskog fakulteta Milivoj Alanović rekao je da tu odluku ne podržava. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Dekan je izjavio da su predstavnici Filozofskog fakulteta zastupali stavove svojih zaposlenih, u ovom slučaju Vladimira Mihića, tako što su podržali stavove izbornog veća i univerzitetskog stručnog veća. "Ne znam da li je ova odluka mogla da se pretpostavi, nakon ishoda glasanja na prvostepenoj instanci, to jest Senatu, možda je i moglo, ali sam se ipak nadao da će ishod biti nešto drugačiji, u svrhu toga da se tenzije u akademskoj zajednici, posebno na našem