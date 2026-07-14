Na današnji dan: Pala Bastilja, doneta odluka o osmočasovnom radnom danu i proslavi 1. maja

Radio 021 pre 59 minuta  |  Beta
Na današnji dan: Pala Bastilja, doneta odluka o osmočasovnom radnom danu i proslavi 1. maja

Ovo je pregled najbitnijih dešavanja kroz istoriju na današnji dan, 14. jul, u svetu i kod nas. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

1223 - Umro je francuski kralj Filip II Avgust. Vladavinu je počeo 1179. uspešnim ratovanjem protiv Engleza od kojih je preuzeo posede u zapadnoj Francuskoj, a pobedom nad englesko-nemačkom vojskom proširio je teritoriju Francuske. Učestvovao je u Trećem krstaškom ratu. 1602 - Rođen je francuski državnik italijanskog porekla Žil Mazaren, naslednik kardinala Rišeljea na dvoru Luja XIII (1642). Za vreme regenstva Ane Austrijske, majke Luja XIV, Mazaren je imao punu
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