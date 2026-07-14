Prošireni Senat o Mihiću, drugi put: Izglasano tajno glasanje

Radio 021 pre 37 minuta  |  021.rs
Prošireni Senat o Mihiću, drugi put: Izglasano tajno glasanje

U zgradi Rektorata održava se ponovljena sednica proširenog Senata Univerziteta o primedbi profesora Vladimira Mihića, dok se ispred nalaze njegove kolege, studenti i građani koji mu pružaju podršku. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

I u ovoj ponovljenoj sednici, članovi su izglasali tajno glasanje, oko kojeg se polemiše još od sednice o Mihićevom reizboru. 21 član je bio za tajno glasanje, četiri protiv, a dva glasa su bila uzdržana. Jedan od uzdržanih je bio i dekan Filozofskog fakulteta Milivoj Alanović. On je i na prethodnom glasanju bio uzdržan po ovom pitanju. Prošireni Senat odlučuje o primedbi profesora koju je on podneo zbog toga što je o njegovom reizboru u zvanje Senat glasao tajno,
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