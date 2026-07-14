Srbija i Amerika pokreću strateški dijalog: "To je novi nivo odnosa, to je srpski nacionalni interes"

Radio 021 pre 1 sat  |  RTS
Srbija i Amerika pokreću strateški dijalog: "To je novi nivo odnosa, to je srpski nacionalni interes"

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je u Vašingtonu doneta odluka o otpočinjanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i naveo da je prva sesija dijaloga u petak, 17. jula. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Đurić je istakao da prvi put u istoriji Srbija i SAD podižu odnose na nivo strateškog partnerstva. "Ovo znači da SAD i administracija predsednika Donalda Trampa šalju snažnu poruku ne samo prema Srbiji i našoj administraciji i našem narodu, već američkim institucijama da je Srbija doživljena kao partner i kao prijateljska zemlja. Ovo je nešto na čemu smo radili mnogo godina, nešto što je u profesionalnom smislu jedno od ozbiljnijih dostignuća za sve naše diplomate
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