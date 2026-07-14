Uhapšen Dario Šimić: Sumnja se da je nezakonito pribavio dozvole za privatni kamp

Bivši hrvatski fudbalski reprezentativac Dario Šimić uhapšen je danas u Zagrebu u okviru antikorupcijske istrage koja se odnosi na navodno nezakonito pribavljanje dozvola za rad privatnog kampa, prenosi španska Marka. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Prema navodima medija, istražioci sumnjaju da je Šimić nezakonito obezbedio potrebne dozvole za kamp u blizini mesta Tisno, na ostrvu Murter, kapaciteta oko 30 gostiju. Šimić (50) je nakon hapšenja priveden u kancelariju USKOK-a (Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminaliteta), gde je trebalo da bude saslušan zajedno sa još dve osobe obuhvaćene istragom. Šimić je ponikao u Dinamu iz Zagreba, za čiji je prvi tim debitovao 1992. godine i osvojio pet