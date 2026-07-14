Rusija napala Kijev balističkim raketama, požari u više delova grada; Moskva: Gađali smo vojnu industriju Ukrajine

Rat u Ukrajini – 1.602 dan. Ruske snage izvele su tokom noći balistički raketni napad na Kijev, a u više delova ukrajinske prestonice izbili su požari, saopštile su lokalne vlasti. Iz Moskve saopštavaju da su napali ukrajinsku vojnu industriju. U Parizu je formirana antibalistička koalicija, čiji je cilj razvoj zajedničke protivraketne odbrane.

Tusk: Prve vojne vežbe Koalicije voljnih biće održane na jesen u Poljskoj Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da će prve vojne vežbe Koalicije voljnih biti održane na jesen u Poljskoj. "Bezbednost ne proizilazi iz deklaracija. Ona proizilazi iz saradnje", napisao je Tusk na društvenoj mreži Iks. Tusk nije izneo dodatne detalje o vežbama. Bezpieczeństwo nie rodzi się z deklaracji. Rodzi się ze współpracy. Pierwsze ćwiczenia wojsk Koalicji Chętnych odbędą się