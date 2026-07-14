Vojna parada povodom Dana pada Bastilje – defile vojnika uz nalet aviona sa bojama francuske zastave

RTS pre 6 minuta
Vojna parada povodom Dana pada Bastilje – defile vojnika uz nalet aviona sa bojama francuske zastave

U Parizu se održava tradicionalna vojna parada povodom obeležavanja 14. jula - Nacionalnog praznika Republike Francuske - Dana pada Bastilje. Među zvanicama je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Nalet aviona koji "ispuštaju" boje francuske zastave U Parizu počela vojna parada U Parizu je počela tradicionalna vojna parada povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske - Dana pada Bastilje, a paradi prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Paradi prisustvuje veliki broj međunarodnih zvaničnika, šefova država i vlada, a predsednik Srbije prati paradu iz prvog reda, zajedno predstavnicima Kipra, Velike Britanije, Evropske Unije, Finske i Ukrajine.
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