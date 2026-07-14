Zvezdin put ka Ligi šampiona kreće iz Severne Irske - prvi protivnik ekipa Larna

Crvena zvezda dobila je protivnika u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto je Larn eliminisao Tre Fjori ukupnim rezultatom 3:1. Predstavnik Severne Irske slavio je u revanšu 2:1 i zakazao dvomeč sa crveno-belima.

Zvezda će putovati u Severnu Irsku na megdan Larnu u ovogodišnjoj evropskoj premijeri u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Prvu utakmicu u kvalifikacijama fudbaleri šampiona Srbije igraće u utorak, 21. jula u gostima, a revanš je zakazan sedam dana kasnije u Beogradu. Larn, šampion Severne Irske slovio je za favorita u dvomeču sa timom iz San Marina, ali takav slučaj neće biti u duelu sa beogradskim klubom. Ekipa Larna je stigla do trećeg kola kvalifikacija za Ligu