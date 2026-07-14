BiH: Upravni odbor PIK danas ponovo o izboru visokog predstavnika u BiH

SARAJEVO - Savet za sprovođenje mira u BiH (PIK) trebalo bi na današnjoj sednici u Sarajevu da izabere novog visokog predstavnika, nakon što je nelegalni i nelegitimni Kristijan Šmit pod pritiskom dela međunarodne zajednice podneo ostavku i napustio BiH.

Danas, naime, ističe rok koji je Upravni odbor PIK-a sam sebi zadao za izbor visokog predstavnika s obzirom na to da na poslednjoj sednici nije došlo do dogovora. Dogovor je izostao zbog različitih stavova SAD i Evropske unije, koju predvodi šefica evropske diplomatije Kaja Kalas.Do raskola je došlo ne samo u izboru kandidata, već i zbog različitih stavova o pitanju budućnosti Kancelarije visokog predstavnika u BiH. Upravni odbor PIK se na poslednjoj sednici krajem