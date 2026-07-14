BiH: Upravni odbor PIK danas ponovo o izboru visokog predstavnika u BiH

RTV pre 31 minuta  |  Tanjug
BiH: Upravni odbor PIK danas ponovo o izboru visokog predstavnika u BiH

SARAJEVO - Savet za sprovođenje mira u BiH (PIK) trebalo bi na današnjoj sednici u Sarajevu da izabere novog visokog predstavnika, nakon što je nelegalni i nelegitimni Kristijan Šmit pod pritiskom dela međunarodne zajednice podneo ostavku i napustio BiH.

Danas, naime, ističe rok koji je Upravni odbor PIK-a sam sebi zadao za izbor visokog predstavnika s obzirom na to da na poslednjoj sednici nije došlo do dogovora. Dogovor je izostao zbog različitih stavova SAD i Evropske unije, koju predvodi šefica evropske diplomatije Kaja Kalas.Do raskola je došlo ne samo u izboru kandidata, već i zbog različitih stavova o pitanju budućnosti Kancelarije visokog predstavnika u BiH. Upravni odbor PIK se na poslednjoj sednici krajem
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Novi visoki predstavnik u BiH (ne)će biti izabran

Novi visoki predstavnik u BiH (ne)će biti izabran

Dojče vele pre 1 sat
Rat Amerike i Evrope zbog visokog predstavnika

Rat Amerike i Evrope zbog visokog predstavnika

Radar pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SarajevoEvropska UnijaUpravni odbormeđunarodna zajednicaIzbori

Svet, najnovije vesti »

Kos: Super utorak za proširenje EU, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora prave velike korake

Kos: Super utorak za proširenje EU, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora prave velike korake

Insajder pre 5 minuta
SAD ponovo napale Iran, iranske snage uzvraćaju udarima širom Bliskog istoka, Emirati zapretili odmazdom

SAD ponovo napale Iran, iranske snage uzvraćaju udarima širom Bliskog istoka, Emirati zapretili odmazdom

Danas pre 21 minuta
BiH: Upravni odbor PIK danas ponovo o izboru visokog predstavnika u BiH

BiH: Upravni odbor PIK danas ponovo o izboru visokog predstavnika u BiH

RTV pre 31 minuta
Broj mrtvih u požaru u baru u Bangkoku porastao na 30

Broj mrtvih u požaru u baru u Bangkoku porastao na 30

BBC News pre 16 minuta
Poplave i grad veličine teniskih loptica pogodili Nemačku

Poplave i grad veličine teniskih loptica pogodili Nemačku

RTV pre 16 minuta