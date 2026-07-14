BLISKOISTOČNI SUKOB - SAD počinju pomorsku blokadu Irana; Agencija UN protiv naknada za prolaz kroz Ormuz

RTV pre 6 minuta  |  RTS, Tanjug
BLISKOISTOČNI SUKOB - SAD počinju pomorsku blokadu Irana; Agencija UN protiv naknada za prolaz kroz Ormuz

TEHERAN,VAŠINGTON - Američka vojska počinje da sprovodi pomorsku blokadu Irana, saopštio je Zajednički centar za pomorske informacije, koji predvodi američka mornarica. Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija (IMO) navela je da se čvrsto protivi naplati naknada za prolaz kroz tesnace koji se koriste za međunarodnu plovidbu.

Sjedinjene Američke Države će, najverovatnije, preuzeti kontrolu nad Ormuskim moreuzom, obezbeđivati bezbednost plovidbe i početi da naplaćuju taksu od 20 odsto na teret koji prolazi tim plovnim putem, izjavio je američki predsednik Donald Tramp. Zajednički centar za pomorske informacije, koji predvodi američka mornarica, takođe je najavio da će američka vojska u utorak početi da sprovodi pomorsku blokadu Irana. Iran je, međutim, objavio da neće dozvoliti SAD da se
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