Letnji Sveti Vrači – dan za molitvu za ozdravljenje, veruje se da bez preke potrebe ne treba izlaziti iz kuće

BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva i vernici slave dan Svetih Vrača Kozme i Damjana – svetitelja i nebeskih lekara koji su besplatno isceljivali bolesne. Praznik se posebno obeležava u zdravstvenim ustanovama, jer se iscelitelji Kozma i Damjan smatraju zaštitnicima lekarske profesije.

Sveti Kozma i Damjan bili su lekari i, prema hrišćanskom učenju, čudotvorci. Rođena braća, poreklom iz Male Azije, posle očeve smrti kao deca su kršteni i vaspitani u hrišćanskom duhu. Prema predanju, svetitelji su pomagali i lečili ne tražeći zauzvrat ništa "radi dobitka i bogaćenja, već Boga radi" pa su u narodu poznati kao sveti besrebrenici. Smatraju se zaštitnicima lekarske profesije. Zapisano je, takođe, da je Kozma "ljuto zamerio Damjanu kada je od Paladije,