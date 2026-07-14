Letnji Sveti Vrači – dan za molitvu za ozdravljenje, veruje se da bez preke potrebe ne treba izlaziti iz kuće

RTV pre 1 sat  |  RTS
Letnji Sveti Vrači – dan za molitvu za ozdravljenje, veruje se da bez preke potrebe ne treba izlaziti iz kuće

BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva i vernici slave dan Svetih Vrača Kozme i Damjana – svetitelja i nebeskih lekara koji su besplatno isceljivali bolesne. Praznik se posebno obeležava u zdravstvenim ustanovama, jer se iscelitelji Kozma i Damjan smatraju zaštitnicima lekarske profesije.

Sveti Kozma i Damjan bili su lekari i, prema hrišćanskom učenju, čudotvorci. Rođena braća, poreklom iz Male Azije, posle očeve smrti kao deca su kršteni i vaspitani u hrišćanskom duhu. Prema predanju, svetitelji su pomagali i lečili ne tražeći zauzvrat ništa "radi dobitka i bogaćenja, već Boga radi" pa su u narodu poznati kao sveti besrebrenici. Smatraju se zaštitnicima lekarske profesije. Zapisano je, takođe, da je Kozma "ljuto zamerio Damjanu kada je od Paladije,
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