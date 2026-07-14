Počinje dugo očekivana obnova Sremskih Karlovaca: Svečano potpisivanje ugovora za izradu projektne dokumentacije

RTV pre 30 minuta  |  RTV (Maja Mitrović)
Počinje dugo očekivana obnova Sremskih Karlovaca: Svečano potpisivanje ugovora za izradu projektne dokumentacije

SREMSKI KARLOVCI - Svečanim potpisivanjem ugovora sa projektantskom kućom AG – Institut iz Novog Sada, u Sremskim Karlovcima zvanično će početi realizacija jednog od najvažnijih projekata za ovu istorijsku varoš u poslednjih nekoliko decenija – priprema dokumentacije za njenu sveobuhvatnu obnovu.

Ceremonija će biti održana uz blagoslov Njegove Svetosti Patrijarha srpskog, a ugovori predstavljaju prvi konkretan korak ka realizaciji višegodišnjeg plana obnove kulturno-istorijskog jezgra Sremskih Karlovaca, jednog od najznačajnijih mesta srpske istorije, kulture i duhovnosti. Projekat obuhvata izradu projektne dokumentacije koja će biti osnova za buduće restauratorske i infrastrukturne radove. Sremski Karlovci imaju status kulturno-istorijske celine od
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