Raspisan poziv za premiju za mleko za 2. kvartal , zahtevi od danas do 14. avgusta

RTV pre 32 minuta  |  Tanjug
Raspisan poziv za premiju za mleko za 2. kvartal , zahtevi od danas do 14. avgusta

BEOGRAD - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine, a zahtevi se mogu podneti od danas do 14. avgusta putem platforme eAgrar odnosno portala ePodsticaji.

Pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da je pre podnošenja zahteva za premiju za mleko po ovom javnom pozivu u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršio obnovu registracije za 2026. godinu, saopštilo je ministarstvo. Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u drugom kvartalu 2026. godine, odnosno u periodu od 1. aprila do
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